Где в Севастополе не будет света 18 июня

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 17:00
ул. 1 линия Бомбор 1-5(нечет), 2-34(чет);
ул. 2 линия Бомбор 5, 11-49(нечет);
ул. 9 Января 10-46(чет), 17-31(нечет);
пер. Галицкий 1, 5-11(нечет);
спуск Петровский 1-7(нечет), 12-22(чет);
ул. Пластунская 1-11(нечет), 2-28(чет), 19-33(нечет), 32-46(чет);
ул. Хрущева 2-14(чет), 9-15(нечет), 21;
ул. Лазаревская 24, 34, 34-А;
ул. Якутская 1, 3, 2-10(чет);
ул. Углицкая 48, 50;
ул. Героев Севастополя 22-А, 20-36(чет);
пер. Углицкий 1-5 (нечет),
пер. Панфилова 7.
с 9:00 до 15:00
ул. Генерала Коломийца, 3-7(нечет);
ул. Флагманская, 1-5(чет)
с 9:00 до 14:00
ул. Киевская,40-56,57-А,55-73,71-А,73/2;
ул. Коммунистическая,40-А,40-Б,40-В,40-96(чет),53-99(нечет),83-А;
ул. Адмирала Азарова,66-92(чет),84-А,69-95(нечет);
ул. Ленинградская,2-24(чет),1-17(нечет);
ул. Пугачева,2-28(чет),26-А,1-49(нечет);
ул. Сафронова,40-54(чет),54-А,61-75(нечет);
ул. Сеченова,1-19(нечет);
ул. Сибирская,2-10(чет),1-15(нечет),5/1;
ул. Черноморская,14-А,2-34(чет),20/1,30-Б,1-13(нечет);
ул. 5 декабря,12;
ул. Галины Петровой,36,1-27(чет),23-А;
ул. Революции 1905 года,78
с 9:00 до 17:00
ул. 1 линия Бомбор, 1-5(нечет), 2-34(чет);
ул. 2 линия Бомбор, 5, 11-49(нечет);
ул. 9 Января, 10-46(чет), 17-31(нечет);
пер. Галицкий, 1, 5-11(нечет);
спуск Петровский, 1-7(нечет), 12-22(чет);
ул. Пластунская, 1-11(нечет), 2-28(чет), 19-33(нечет), 32-46(чет);
ул. Хрущева, 2-14(чет), 9-15(нечет), 21;
ул. Лазаревская, 24, 34, 34-А;
ул. Якутская, 1, 3, 2-10(чет);
ул. Углицкая, 48, 50;
ул. Героев Севастополя, 22-А, 20-36(чет);
пер. Углицкий, 1-5 (нечет),
пер. Панфилова, 7
с 8:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции
ул. Богданова, 2-8(четн),1-7(нечет),1-А,7-А,7-Б,9-А,9-Б,
ул. Дорофея Кошубы, 7-21(нечет),
ул. Кряжева, 1-5(нечет), 4-А,2-6(четн),
ул. Серафимовича, 1-13(нечет), 2-18(четн),
ул. Цимлянская, 1,3,7,15,4-А,4-10(четн),14-16(четн),
ул. Циолковского, 1-А,1,3,5,17,19,
ул. Челюскинцев, 38-94(четн),65,58-А,86-А,88
с 8:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции
ул. Корсунская, 37,39,
ул. Пожарова, 28,28-А (ГБОУПО «САСТ»), 28-Б;
ул. Коммунистическая, 106-118(четн), 2474(кад), 107-127(нечет), 91/2,
ул. Кочиева, 3-А, 3-11(нечет), 6-16(четн),
пер. Краснодарский, 2-14(четн), 1-21(нечет), 6/3,9/2,
ул. Краснодарская, 1-29(нечет), 2-22(четн),
ул. Дунайская, 12-20(четн),14/1,16/2, 25-31(нечет),
ул. Жени Дерюгиной, 4-20(четн), 7-19(нечет),21/2,
ул. Декабристов, 2-34(четн), 1-17(нечет),
пер. Мичманский, 1, 2,4,6,
ул. Юдина, 8
с 17 по 25 июня
с 8:30 до 17:30
ул. Ковпака, 40-56(чет),13-23(нечет);
ул. Ивана Голубца, 37-А,15-39(нечет);
ул. Авдеева, 14-42(чет),17-А,19-49(нечет);
ул. Антоненко, 2-26(чет);
ул. Белинского, 2-14(чет),1-19(нечет);
ул. Матюшенко, 22-44(чет),19-47(нечет),319;
ул. Симферопольская, 30-48(чет),19-43(нечет)
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города