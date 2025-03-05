Полезные привычки и новые увлечения: Крымским пенсионерам рассказали, как сохранить позитивные настрой и уверенность в завтрашнем дне

С возрастом все важнее вопрос заботы о своем здоровье, эмоциональном состоянии и финансовом благополучии. По словам экспертов, именно стабильность и размеренность в жизни лучше всего способствует уверенной и спокойной жизни. Психолог Кристина Чаладзе поделилась с крымчанами полезными рекомендациями, которые помогут сохранять гармонию и радоваться жизни.

Здоровье по плану

Полезно заранее намечать дела на день или неделю, ведь планирование помогает обрести равновесие и стабильность. Составьте план полезных привычек, которые вы будете соблюдать регулярно: утренняя разминку, консультации с врачами, чтение книг и совместные прогулки с близкими. Даже минимальные, но регулярные физические нагрузки помогут снизить тревогу и укрепить иммунную систему. А для заботы о здоровье в современном мире даже не нужно долго сидеть в очередях поликлиники – консультироваться с врачами можно онлайн, а отслеживать показания здоровья помогут умные медицинские гаджеты и помощники с искусственным интеллектом.

Автоматизация финансовых вопросов

У пожилых людей часто возникает беспокойство, связанное с финансами: когда придет на карту пенсия, в какой срок оплачивать счета, в сохранности ли деньги. Один из способов держать под контролем финансы – перевести пенсию на карту надёжного банка, чтобы не нужно было идти за наличными в отделение почты или в банк. Для коммунальных платежей можно оформить автоплатеж, а для формирования финансовой подушки подключить автонакопления. Также удобно, что всю историю покупок и оплат всегда можно посмотреть в истории банковского приложения, а значит все траты и поступления будут под контролем.

Общение с близкими и новые увлечения

Общение и эмоции – ключ к хорошему настроению и стабильному эмоциональному состоянию. Не забывайте звонить близким, встречаться с друзьями, проходить образовательные курсы и пробовать новые хобби. Делитесь эмоциями и впечатлениями от кино и новостей, обсуждайте интересные темы с теми, кто разделяет ваши хобби. Иногда даже короткий телефонный разговор или теплое сообщение поможет улучшить настроение на весь день, а успешно освоенный новый навык или пройденный курс – поднимает настроение и самооценку.

Безопасное использование цифровых технологий

Сейчас смартфон или компьютер с выходом в интернет становятся не молодежным развлечением, а надежным помощников в повседневной жизни для всех. Технологии делают проще повседневную жизнь, но вместе с этим важно помнить и о безопасности. Изучайте тему финансовой грамотности и кибербезопасности, будьте бдительны, не позволяйте кому-либо получить доступ к социальным сетям и банковским приложениям, не переходите по ссылкам от незнакомых людей и подозрительным

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Нам важно, чтобы люди старшего возраста увереннее чувствовали себя в мире цифровых технологий, ведь они помогают сделать жизнь проще и комфортнее. Благодаря современным технологиям управлять финансами стало проще. Теперь, чтобы проверить поступление пенсии, социальных выплат или оплатить ЖКХ, не нужно ходить на почту или в офис банка. Чтобы делать покупки или дарить подарки своим близким тоже не обязательно выходить из дома: все эти доступно в СберБанк Онлайн. Для людей старшего возраста мы регулярно организуем занятия по повышению финансовой грамотности и безопасности как в отделениях банка, так и на площадках наших партнёров по всему Крымскому полуострову. Наши специалисты всегда рады помочь новичкам в освоении цифровых сервисов, рассказать о способах защиты от мошенников и эффективнее распоряжаться деньгами, использовать цифровые решения для жизни и поддержания здоровья».

Психологи и эксперты Юго-Западного Сбера советуют пенсионерам не бояться менять привычки, если это может сделать жизнь проще. Главное – быть открытым к новым знаниям и идеям, раскрывать свой потенциал и каждый день проживать интересно и ярко.