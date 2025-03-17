Трамп намерен переговорить с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта, сообщило Reuters.
Американский президент намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
Дональд Трамп добавил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец украинскому конфликту. Он добавил, что США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос ±разделения активов».
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Ольга Сурикова
Фото: Reuters