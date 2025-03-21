 Трамп интересуется превращением Крыма в курорт международного уровня

Трамп хочет сделать Крым международным курортом.

Президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. Об этом на сайте Substack утверждает американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник.

В публикации отмечается, что снятие действующих экономических санкций с России и формирование партнерства с президентом РФ Владимиром Путиным направлено на превращение Трампом Крыма в международный курорт.

Херш утверждает, что подобное может произойти и с Донбассом.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai