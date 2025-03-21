В Госдуме высказались о фотографиях учителей в купальниках

Запрет на фото в купальниках для учителей — не буллинг, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввечти негласный запрет выкладывать фото в купальнике для учителей. Она считает, что публикация таких снимков может стать поводом для увольнения.

«Я не думаю, что негласный запрет на выкладывание фотографий в купальнике для учителей — это буллинг. <…> Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст? Учитель должен быть уважаем», — заявила депутат в пресс-центре НСН.

Она добавила, что люди, которые работают в школах, должны быть готовы к особым условиям труда.