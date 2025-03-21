Причины серьезного ДТП на «Тавриде» под Севастополем

Сегодня произошло ДТП на 273 км автодороги Таврида «Керчь-Симферополь-Севастополь».

По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня в 10:35 минут на дороге «Керчь-Симферополь-Севастополь» 24-летний водитель, управляя автомобилем «Бодекс», неправильно выбрал дистанцию до впереди движущейся машины и врезался в грузовик «МАН» под управлением 69-летнего водителя.

В результате ДТП никто не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено.

Сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

В настоящее время устраняются последствия ДТП.

и проводятся мероприятия для нормализации дорожного движения на этом участке дороги.