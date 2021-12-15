В Севастополе нашли подземные военные укрытия

Вопрос музеификации пока не решен

В Севастополе во время ремонта дороги на улице Адмирала Владимирского были обнаружены подземные помещения, которые могли соединяться с 11-й береговой батареи. Предположительно, они использовались, как укрытия или госпиталь в годы Великой Отечественной войны.

Известный севастопольский реставратор Анатолий Пряшников исследовал пока два помещения, соединенных коридором. Сложность работ заключается в том, что они затоплены водою, и ему пришлось передвигаться в гидрокостюме. При этом Пряшников обнаружил там мебель, останки взрывоопасного оружия и некую жилую утварь. А также силовые кабеля, которые идут от 11-й береговой батареи.

Глава Севнаследия Ирина Масликова рассказала в комментариях журналистам, что сейчас принято решение приостановить дорожные ремонтные работы на данном участке и провести обследование.

«После этого будет принято решение, требуется ли корректировка проектных решений по этому объекту, что будет с подпорной стенкой», – отметила Масликова.

Она также акцентировала внимание на том, что сложности обследованию добавляет затопленность помещения водою и заваленность камнями.

Поисковики продолжат работы.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol.su