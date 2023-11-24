ЛДПР в Севастополе предложила уменьшить транспортный налог для некоторых категорий граждан

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. В настоящее время если гражданин, имеющий право на льготу, владеет автомобилем с большим количеством лошадиных сил, чем установлено региональным законом, то он вынужден оплачивать транспортный налог в полном объёме

Например, в Севастополе льготные категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобиль до 100 лошадиных сил.

Однако многодетные семьи имеют порой более вместительный и мощный автомобиль, чтобы иметь возможность совершать поездки всей семьей. И речь идет не только об отдыхе, а о поездках в поликлинику, кружки, школу. Получается, что льготой они воспользоваться не могут.

«В современных условиях необходима гибкость во всех сферах, поэтому мы предлагаем более понятный механизм предоставления льгот на транспортный налог для людей. Это позволит гражданам выбирать автомобиль, подходящий под свои нужды, не утрачивая налоговые льготы»,– пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР предлагают новый подход: не отнимать у льготников право на сниженный налог при превышении мощности двигателя автомобиля, а уменьшить размер налога на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Таким образом, владелец машины, имеющий право на льготу, будет оплачивать налог только за превышенную мощность.

«Инициатива ЛДПР направлена на улучшение благосостояния льготных категорий граждан. Учитывая цены на топливо, расходы на машину, без которой в современном мире и темпе жизни крайне сложно, льготы многодетным и прочим категориям граждан позволят сохранить бюджет», — добавил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В Севастополе от транспортного налога освобождаются ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, дети-инвалиды, инвалиды ВОВ, инвалиды, кавалеры ордена Славы, кавалеры ордена Трудовой Славы, многодетные, пострадавшие от радиации, приемная семья.