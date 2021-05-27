Новогодняя елка Москвы в Севастополе обойдется в 8 млн рублей

Объявлен конкурс

Организация и проведение Новогодней елки Москвы в Севастополе оценили почти в 8 миллионов рублей. Соответствующий конкурс на проведение мероприятия появился на сайте госзакупок. Инициатором конкурса значится ГБУ «Московский дом национальностей».

ГБУ «Московский дом национальностей» объявило госзакупку услуг по организации и проведению Новогодней ёлки Москвы в Севастополе. Бюджет объявлен в сумме почти 8 млн рублей.

Праздник должен быть организован для детей льготных категорий возраста от пяти до четырнадцати лет. «Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и развлекательных мероприятий и организации досуга», — говорится в техзадании.

Только на услуги по рекламному сопровождению мероприятия предусмотрено по бюджету проекта почти 700 тысяч рублей.

Заявки будут приниматься до 8 июня. Начальная цена лота указана 7 902 396 рублей.

Ольга Сурикова