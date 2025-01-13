Теперь застройщики должны будут создавать социальную инфраструктуру в рамках жилищных комплексов

Благодаря закону, принятому Госдумой, застройщика обяжут возводить в рамках новых ЖК школы, детские сады, больницы, поликлиники и другую инфраструктуру.

Источниками финансирования станут средства застройщика, а также частично бюджетные деньги.

Помимо социальных и транспортных объектов, в программу застройки также должны входить объекты, предназначенные для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности (пожарные депо, места размещения участковых).

Таким образом, заселяясь в новые квартиры, люди увидят готовые объекты, где будут учиться и лечиться их дети, и не ждать годами их строительства.