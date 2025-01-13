В Евпатории фура столкнулась с автобусом с несуществующими номерами

В дневное время в Евпатории 57-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» поворачивал влево со средней полосы и столкнулся с автобусом «Форд Транзит», который двигался в крайнем левом ряду прямо. В результате автобус въехал в дерево.

В ходе оформления ДТП выяснилось, что автобус «Форд Транзит» не имеет государственных регистрационных знаков. Водителем автобуса оказался 65-летний местный житель, который ни раз привлекался к ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством и был лишен права управления. Он снял автомобиль с учета, а номера сдал в архив Госавтоинспекции.

На мужчину наложен административный штраф на общую сумму более 33 тысяч рублей. Еще два административных материала будут рассмотрены в ближайшее время.

Транспортное средство изъяли и поместили на специализированную стоянку.