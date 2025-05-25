Температура воды в Севастополе

Уже настали теплые дни, и многие туристы устремляются к берегу моря. Однако, несмотря на приятные солнечные лучи, вода пока еще недостаточно прогрелась для комфортного плавания.

Согласно актуальным данным Гидрометцентра Крыма, средняя температура воды в Севастопольской акватории достигает отметки +17°C.

По информации одной из систем мониторинга, наименее благоприятные для водных процедур пока следующие места: пляж «Ближний», Голубая бухта и Андреевка, где температура колеблется в пределах +14…+15°C.

Максимально теплая вода зафиксирована на пляже в Парке Победы, где термометры показывают +18°C. Но такая вода еще считается прохладной для купания. Поэтому любителям отдыха на воде придётся набраться терпения, ожидая наступления настоящего летнего тепла.

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