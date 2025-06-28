Температура воды в Черном море

Согласно последним замерам одного из мониторинговых сайтов, самое тёплое Чёрное море находится в районе пляжа Парка Победы, где термометры показывают +21.3°C. Самая прохладная вода в бухте Ласпи – всего лишь +19°C.

Немного теплее в Голубой бухте и на пляже «Ближний» — около +19.3°C. Выше температура воды в Любимовке +19,6°C и в Андреевке +19.7°C.

На остальных курортах Крыма температура воды следующая:

Ялта +20.4°С,

Алушта +20.8°С,

Судак +20.4°С,

Феодосия +18.4°С,

Николаевка +19.6°С,

Евпатория +19.3°С,

Мирный +19.6°С,

Тарханкут +21.5°С.

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