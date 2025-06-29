Севастопольские школьники почтили память партизан и подпольщиков

День партизан и подпольщиков учрежден в 2009 году по указу Президента РФ Дмитрия Медведева. Именно в этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая подчеркивала необходимость создания партизанских отрядов.

К памятной дате ученики школы «Экотех+» подготовили ролик о героях. Съемки проходили в Доме-музее севастопольских подпольщиков 1942–1944 годов.

Школьники рассказали историю встречи участников севастопольского подполья Василия и Лидии Ревякиных.

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