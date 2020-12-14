В Севастополе онлайон-ссора закончилась избиением подростка при встрече

За причинение вреда подростку мужчине грозит срок
Севастопольские полицейские задержали раннее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
Отмечается, что мать пострадавшего рассказала, что конфликт между её 17-летним сыном и его 18-летним оппонентом в социальной сети продолжался уже длительное время.
«После очередных оскорблений в адрес друг друга, подросток предложил своему обидчику выяснить отношения в реальной жизни. В условленное время молодые люди встретились, и старший участник конфликта предложил прекратить ссору. Такой ответ не устроил подростка, он спровоцировал драку», — передает пресс-служба, добавляя, что 18-летний парень ударил подростка по голове металлическим прутом.
Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью, а его обидчик задержан оперативниками Ленинского района.
Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности. По статье, которая ему грозит, его ждет лишение свободы до четырех месяцев.
Напомним, следственный комитет Севастополя направит в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города, который обвиняется в убийстве знакомого.