В Севастополе онлайон-ссора закончилась избиением подростка при встрече

За причинение вреда подростку мужчине грозит срок

Севастопольские полицейские задержали раннее судимого местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Отмечается, что мать пострадавшего рассказала, что конфликт между её 17-летним сыном и его 18-летним оппонентом в социальной сети продолжался уже длительное время.

«После очередных оскорблений в адрес друг друга, подросток предложил своему обидчику выяснить отношения в реальной жизни. В условленное время молодые люди встретились, и старший участник конфликта предложил прекратить ссору. Такой ответ не устроил подростка, он спровоцировал драку», — передает пресс-служба, добавляя, что 18-летний парень ударил подростка по голове металлическим прутом.

Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью, а его обидчик задержан оперативниками Ленинского района.

Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности. По статье, которая ему грозит, его ждет лишение свободы до четырех месяцев.

Напомним, следственный комитет Севастополя направит в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города, который обвиняется в убийстве знакомого.