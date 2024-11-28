Сегодня в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка силовиков

Сегодня в Севастополе в течение всего дня проводятся учения силовых структур в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, цель — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.
В учениях принимают участие подразделения территориальной обороны: СГУП «Отряд Севастополь», «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры города.
Горожан просят не переживать при виде людей со стрелковым оружием, блокпостов на дорогах и спецтехники.
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Ольга Сурикова
Фото: 82.rosguard.gov.ru