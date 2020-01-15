Студенты СевГУ спроектируют виртуальный чум коренных народов Арктики

Группа студентов Института информационных технологий и управления в технических системах СевГУ разработает виртуальный чум в рамках проекта «Народы Арктики VR»

Это платформа с технологией виртуальной реальности для трансляции знаний о культуре и быте коренных малочисленных народов Севера.

Проект реализуется в рамках конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Моя Арктика».

Инсталляции на платформе виртуальной реальности позволит окунуться в жизнь коренного малочисленного народа Севера — хантов.

В проекте будет представлен чум — мобильное жилище кочевого народа ханты. Первый заказчик конечного продукта — краеведческий музей в городе Лабытнанги.

Студенты изучают жизнь коренных хантов, их быт и устройство жилища.

Надев очки виртуальной реальности, пользователь сможет увидеть не только чум, но и территорию вокруг него — тундру, зимний пейзаж в дневное и ночное время.

На каждый предмет планируется визуальная подсказка и аудиогид.

Команда налаживает сотрудничество с краеведческим музеем в Лабытнанги и ищет новых заказчиков, а также планирует серию мероприятий как в Севатополе, так и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В рабочую группу должен войти представитель коренного народа Арктики — носитель культуры — который будет консультировать ребят.

По материалам пресс-службы СевГУ (и фото)