Севастопольский «Кванториум» станет Международным Центром научно-технического творчества им. Ф.Ф. Макензи

В рамках Международного Центра планируется работа восьми структурных подразделений: двух технопарков, Центра непрерывного образования, двух IT – кубов, действующей станции Юных техников, мобильного технопарка и действующего технопарка «Кванториум».

По словам директора «Кванториума» Максима Виноградова приставка «Международный» позволит приглашать гостей из-за рубежа и использовать в работе новейшие технологии. В планах — увеличить охват до 15 тысяч воспитанников.

Сейчас в трех детско-юношеских клубах города с детьми ведут занятия по основам компьютерной грамотности — подготовке учеников к обучению в технопарке. В ближайший год планируется открыть подробные курсы еще в 10 детско-юношеских клубах города.

Для того, чтобы образовательные программы были доступны детям в селах, планируется приобрести мобильный «Кванториум» с необходимым оборудованием.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)