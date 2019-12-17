Скоро Новый год

Из аэропорта Симферополь можно бесплатно отправить новогоднюю открытку

17-12-2019
выпускающий редактор
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В аэропорту Симферополь появилась стойка с открытками и почтовым ящиком в рамках акции «Новогодняя Россия». Теперь посетители смогут бесплатно отправлять поздравительные открытки своим родным и знакомым по всему миру.
 
На стойке представлены открытки пяти разных видов. Все желающие могут их заполнить и положить в находящийся рядом почтовый ящик. Почта Крыма отправит открытки в любую точку страны или мира.
Акция организована телеканалом «Россия 1» совместно с аэропортом Симферополь и Почтой Крыма, она продлится до 25 декабря.
Ранее в аэропорту Симферополь установили двенадцатиметровую елку. 
С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.
 
По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь» (и фото)

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