Из аэропорта Симферополь можно бесплатно отправить новогоднюю открытку

В аэропорту Симферополь появилась стойка с открытками и почтовым ящиком в рамках акции «Новогодняя Россия». Теперь посетители смогут бесплатно отправлять поздравительные открытки своим родным и знакомым по всему миру.

На стойке представлены открытки пяти разных видов. Все желающие могут их заполнить и положить в находящийся рядом почтовый ящик. Почта Крыма отправит открытки в любую точку страны или мира.

Акция организована телеканалом «Россия 1» совместно с аэропортом Симферополь и Почтой Крыма, она продлится до 25 декабря.

Ранее в аэропорту Симферополь установили двенадцатиметровую елку.

С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь» (и фото)