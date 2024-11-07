Строительство Античного проспекта идет под наблюдением археологов

Сейчас на одном из участков дороги археологи из СевГу завершают свои работы. В дальнейшем археологи также будут наблюдать и контролировать строительство.
Подрядчик уже переустроил часть теплотрассы, подготавливает грунт для устройства проезжей части, обустраивает ливневую канализацию. В ближайшее время планирует приступить к переустройству всех коммуникаций.
Напомним, что дорога будет включает в себя установку светофоров, остановочных павильонов с заездами, велосипедную дорожку, широкие тротуары, регулируемые кнопкой пешеходные переходы и зоны для пеших прогулок.
Стоимость работ составляет 1 млрд рублей. Дорогу планируют закончить к концу 2025 года.
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Анна Левина