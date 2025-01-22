Где в Севастополе не будет света 23 января

«Севкор» сообщает, где именно не будет света в Севастополе 23 января. В связи с производством ремонтных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам.

В период с 11:00 до 18:00 по 1 часу два раза

с. Резервное

с. Гончарное

ул. КСП «Красный Октябрь» кад. 19,134,141,170,243,248,256,257,259,262, 263,264,265,275,278,279,281,283,285,306,310,311,312,315,316,317,318,340,342,344,345,348,351,354,356,359,360,361,421,433,675,754,791,792,800,817,822,918,923,936,944,955,972,974,975,976,981,982,983,984,1131,1132

с. Орлиное, пер. Шоссейный 2, 3

в период с 11:00 до 18:00

ул. КСП «Красный Октябрь» уч. 99, 570, 716/1, 990, 991

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на подстанции

ул. Степаняна 2-а,4/1,4/2,4/3, кад.275,430

с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции

ул. Героев Севастополя 24 (ГУП АО «СВЗ»

23 и 24 января

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам: