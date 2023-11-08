Стало известно, за что в Севастополе могут отобрать землю

Владельцев участков, на которых появляются свалки строительных отходов, нужно привлекать к ответственности, вплоть до изъятия земли. С таким предложением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«У нас же тоже есть нормы земельного законодательства, что это несоответствующее использование. Вплоть до изъятия. Можно много пасов совершать, фиксировать всё, но необходимо сделать цепочку эффективного реагирования и наказания. Только так это можно взять под контроль. Пока людям это будет выгодно, это так и будет продолжаться», – заявил градоначальник.

Развожаев поручил, в том числе, проработать предложения по изменению законодательства.

«Давайте разбирайтесь, предложения давайте. В том числе, если надо – федеральные инициативы делать по изменению законодательства», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что отвалы из строительного мусора вдоль трассы «Ялта-Севастополь» на самом деле шумозащитные экраны для глэмпинга «Золотой балки».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина