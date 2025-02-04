Нужны ли Севастополю таблички с названиями улиц на английском языке

Целесообразность размещения табличек с названиями улиц на английском языке в городе-герое Севастополе, городе русских моряков, поставил под сомнение зампредседателя Заксобрания Илья Журавлев.
Он поднял вопрос о том, зачем нужны такие переводы и для кого они предназначены.
«Конечно, мы говорим о привлечении туристов в Крым и Севастополь. Для развития полуострова это очень важно и важно создать необходимую инфраструктуру для удобства гостей из других городов и стран. Да, мы с радостью принимаем иностранных туристов.
Тем не менее, следует учитывать, что перевод названий улиц может иногда приводить к искажению оригинального смысла или звучания. В таких случаях, возможно, более уместным решением было бы использование латинских букв для транслитерации кириллицы. Это позволит сохранить оригинальное звучание названий и избежать недопонимания», — считает Илья Журавлев.
Парламентарий уверен, что в ситуациях с приемом иностранных гостей важно находить баланс между удобством и точностью. И именно латинская транслитерация, добавил он, обеспечит туристам легкость в ориентации и одновременно сохранит уникальность русских названий.