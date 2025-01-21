В Байдарском заказнике пойман браконьер

Сотрудники Севприроднадзора задержали браконьера в Байдарском заказнике. В темное время суток инспекторы охотнадзора патрулировали территорию заказника, когда заметили подозрительного мужчину. Это оказался житель Севастополя, который был вооружен охотничьим ружьем.

Инспекторы сразу поняли, что что-то не так, так как в это время охота в заказнике строго запрещена. Они подошли ближе и выяснили, что мужчина действительно нарушает правила охоты. В результате на него составили протокол о правонарушении.

Севприроднадзор продолжит следить за порядком в таких местах, чтобы защитить природу и предотвратить незаконные действия.