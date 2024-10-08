Список адресов, где 9 октября не будет света

«Севкор» по традиции публикует список адресов, где 9 октября по графику отключение электричества.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа



СНТ «Горный», 140, 46, 248, 78, 410, 266, 420, 246, 268, 34, 390, 200, 11, 85, 265, 35, 217, 219, 235, 7, 269, 165, 324-А/1, 197, 229.



СНТ «Техника», 20-30(чет), 226, 72, 46, 64, 58-60(чет), 66, 42, 50-52(чет), 4-10(чет), 34, 14-16(чет), 37, 71-73(нечет), 27, 67, 53-А, 5-9(нечет), 51-53(нечет), 57, 45, 13-15(нечет), 39, 33-35(нечет), 61-65(нечет), 2, 1069.

СНТ «Южный экспресс», 9, 10-А, 50-А, 22, 28-30, 34, 46, 52, 60, 25-А, 5, 9, 71, 75, 553, 1019, 1051;

СНТ «Чайка-89», 18-А, 2, 8, 16-18, 30, 42, 56-62, 414, 11, 17, 21, 33, 65, 857-859, 899, 911.



СНТ «Таврия», 348, 104, 130, 1110, 34, 294, 312, 296, 340, 344-346, 244, 268, 306, 984, 200, 230, 202, 24-А, 24, 316, 178, 10, 20, 100, 242, 41-43, 157, 165, 113, 1111, 589, 119, 347, 149, 303, 295, 317, 307, 345, 585, 299, 195, 275, 217, 315, 243, 1125, 215.



СНТ «Декоративное», 2-4(чет), 8, 20, 44, 226, 1054-1056(чет), 1, 4, 9, 13, 39, 425;

СНТ «Специалист», 4, 1160, 1161;

СНТ «Кипарис», 2, 226, 7-А.



СНТ «Гераклея-2», 37;

СНТ «Гранат», 158, 296, 259-Б, 161, 295, 979;

СНТ «Селена», 219.



ул. Монастырское шоссе, 59/22, 248, 59/19, 59/22-А, 59/14/2, 59/4/2, 59/4/1, 45, 27;

СНТ « Троллейбусник -1», 28, 54, 112, 120, 17, 27-29(нечет), 33, 45, 59, 77, 117, 121, 200, 1020, 179, 183-185(нечет), 189, 199, 207, 217, 10.



СНТ «Сапун-Гора», 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет), 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469.



ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;

ул. Командира Малахова, 3;

ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;

пер. Берманский, 12, 18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Летчицы Себровой, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет), 35;

ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;

ул. Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57

ул. Евгении Захаровой, 18, 33-А;

ул. Подполковника Бондаря, 11.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Льва Морозова, 18.

с 08:00 до 17:00



ул. Короленко 14-24(чёт), 45-а, 41-а, 43-а, 23-75(нечёт), 32-54(чёт), 65-а;

ул. Лобанова 17-27(нечёт), 19-а, 18-а, 22, 24;

ул. Макаренко 12-2, 10-22(чёт), 9-23(нечёт);

пер. Макаренко 2-10(чёт);

ул. Николая Музыки 31-а, 35/1, 31-59(нечёт);

ул. Нины Ониловой 26-60(чёт), 55-61(нечёт);

ул. Коробкова 14, 20-28(чёт);

проезд Коробкова 2-60(чёт), 58-а, 60-а, 1-63(нечёт);

проезд Короленко 2;

проезд Бастионный 2-8(чёт), 1-9(нечёт);

ул. Ватутина 30-84(чёт), 23-к, 23-ж, 23-53(нечёт), 55-а;

проезд Лобанова 2-10(чёт), 3-21(нечёт);

ул. Хабаровская 2-8(чёт), 1-5(нечёт);

ул. Челябинская 2-12(чёт), 1-а, 1-9(нечёт);

проезд Челябинский 2-а, 2-6(чёт);

ул. Якова Ивана 26-40(чёт), 15-19(нечёт);

проезд Якова Ивана 2-14(чёт), 1-17(нечёт).

с 08:00 до 17:00

ул. Капитанская 1.

Плановые ремонтные работы

с 11:00 до 18:00

с. Терновка,

с. Родное

с 08:00 до 17:00

ЗАО С. Перовской,уч.112/1,уч.156,пай.654,кад.1770,1792,1846-1850(чет),1858-1860(чет),1890, уч.7,уч.13/1,уч.109,кад.653,797, 1785,1849-1853(нечет),1859;

ул. Богданова, 69-а/46;

СНТ Парус-1, уч.52;

ул. Весенняя, 4-а,4-б,6-а,6-б,6-в,32-а,36-а,2-42(чет),48-52(чет),56-58(чет),1-61(нечет), 65-69 (нечет) («Консоль ЛТД», «теплицы», «Черноморнефтегаз»);

ул. Некрасова 8-а,2-8(чет), 1-35(нечет).



ул. Бирюзовая, 4,10-16(чет);

ул. Изумрудная, 2-а,2-б,2-в,2-10(чет), 7-а,9-а, 9-б, 13-а,13-б,1,5-11(нечет);

ул. Адмирала Грейга, 6-10(чет),14, 17-б,17-б/1,19-а,3, 5/4,9/8,519,23;



ул. Маковая, 4-6(чет);

ул. Морпортовская, 4,10-12(чет),18-20(чет), 19-27(нечет);

ул. Полынная, 3-а,3;

ул. Штурвальная, 4-12(чет), 7-13(нечет);

б. Античный, 14-а,2,6-10(чет),14-16(чет),20-24(чет);

ул. Морпортовская, 4-6(чет), 15-19(нечет),23;

ул. Бирюзовая, 2,6-8(чет), 1-3(нечет);

ТСН «Волга», уч.28,уч.50, уч.51,уч.95,уч.99;

ул. Авиационная, 2-20(чет), 9-13(нечет);

ул. Ольховая, 4-6(чет);

ул. Арцеулова, 14;

СТ Ромашка, уч.32, уч.29;

ул. Штурвальная, 13.

Для выполнения неотложных работ по заявке ГУПС «Севтеплоэнерго» временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 12:00

ул. Александра Косарева, 17-19.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер