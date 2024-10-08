Есть одна хитрость, как продлить отпуск с 28 дней до 62

Вместо положенных 28 дней отпуска россияне могут увеличить этот период до 62 дней. Как это сделать, рассказаали эксперты.

В 2025 году граждане смогут значительно увеличить продолжительность своего отпуска, если знать некоторые нюансы.

Как правило, 28 календарных дней отпуска делят на две части и отдыхают по две недели. С учетом выходных и праздничных дней можно существенно продлить время отдыха.

Новогодние каникулы, например, можно растянуть на две недели, если взять выходные 9 и 10 января. А если взять отпуск с 28 по 30 апреля, это позволит увеличить майские праздники.

В 2025 году 23 февраля и 8 марта выпадают на выходные, следовательно, можно перенести свободные дни на май и июнь.

День России, который отмечается в четверг 12 июня, также можно продлить, взяв отпуск с 9 по 11 число.

Празднование Дня народного единства можно продлить, взяв отпуск с 5 по 7 ноября.

В сумме отдыхать получится порядка 62 дней.

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Кристина Ветер