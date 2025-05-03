Спасатели очистили дно пляжа «Хрустальный» от опасных предметов

Сотрудники Спасательной службы Севастополя провели очистку акватории городского пляжа «Хрустальный» от потенциально опасных предметов. Это место традиционно пользуется большой популярностью у горожан и туристов, особенно в летний период.

В ходе подводного обследования водолазы обнаружили на дне множество металлических объектов, способных причинить вред отдыхающим. Среди находок — остатки разрушенных во время шторма конструкций: стойки от навесов, части старых лавочек, лестница для спуска в воду, а также крупный металлический навес длиной более трёх метров.

Все предметы были подняты со дна и извлечены на берег. Работы проведены в рамках плановой подготовки пляжной зоны к летнему сезону.

Очистка акватории позволит обеспечить безопасность граждан во время купального сезона и снизить риск травматизма.

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