3 мая на стадионе «Патриот» в Севастополе начались матчи футбольного турнира «Кубок Победы», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Турнир проходит при поддержке ЛДПР и продлится до 4 мая.

Соревнование собрало семь команд из Севастополя, Крыма и новых территорий России. Его участники — ветераны спорта старше 50 лет. Несмотря на возраст, на поле они выходят с азартом и командным духом, демонстрируя настоящую преданность игре и жизненным ценностям.

Турнир проходит с 10:00 до 14:00. Организаторами выступают Севастопольское городское отделение ЛДПР и некоммерческая организация «Севастопольский футбольный клуб Спартак».

— Это не просто спортивное состязание, а живая память о подвиге наших предков, возможность через спорт передать молодым поколениям дух патриотизма и уважения к истории, — отметил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Турнир стал настоящим праздником спорта, единства и преемственности поколений.

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