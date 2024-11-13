Спасатель сел за руль горящего бензовоза в Симферополе

В Симферополе, на Московском шоссе, загорелся грузовик с прицепом. Огонь распространился на вторую цистерну. Сотрудниками МЧС по прибытию было обнаружено два пострадавших.

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Один из спасателей сел за руль горящего бензовоза, чтобы предотвратить распространения огня на другие цистерны.

В МЧС Крыма сообщили имя героя: Им стал замначальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов.

«Было принято решение немедленно отогнать бензовоз на безопасное расстояние для устранения угрозы взрыва. Я сел за руль, отогнал автомобиль, и мы продолжили тушение, чем предотвратили угрозу взрыва», – рассказал Бодунов.

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Ольга Сурикова

Видео: видео из открытых источников, ГУ МЧС России по Республике Крым