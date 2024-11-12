Крымские спасатели тушили газовоз в Симферополе

В Симферополе произошло возгорание на Московском шоссе, 11, это территория пункта техосмотра.

К месту вызова было направлено 3 отделения огнеборцев МЧС России.

Стало известно, что горел газовоз на 50 квадратах. Огонь распространился на вторую цистерну, еще 2 охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека получили травмы и были госпитализированы.

Около 17 часов пожар был локализован.

Напомним, 7 ноября в Симферополе в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание квартиры на 5 этаже. Во время разведки звеном ГДЗС были обнаружены два погибших, сообщили в крымском управлении МЧС.

Предварительная причина пожара — курение в постели.

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Кристина Ветер