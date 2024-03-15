Соглашение о сотрудничестве Севастополя с Москвой продлили до 2025 года

В правительстве Севастополя сообщили о продлении до 2025 года соглашения о сотрудничестве с Москвой, в рамках которого городу из столичного бюджета выделяются многомиллиардные ежегодные транши.

Напомним, соглашение было подписано между властями Москвы и Севастополя в 2018 году. Планировалось за 2019 – 2021 годы инвестировать в наш город 22 млрд рублей. На эти деньги, к примеру, были благоустроены: улица Большая Морская, парк «Учкуевка», дворовые пространства и пр.

На данный момент сумма помощи от столицы уже значительно превысила первоначальную сумму. На 2024 год властями столицы Севастополю выделено 9 млрд рублей.