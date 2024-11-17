Водитель автомобиля, пострадавший во время обрушения моста, умер

В Минздраве Республике Крым сообщили, что водитель легкового автомобиля, пострадавший от обрушения моста в Крыму, скончался.

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, обрушение моста произошло 13 ноября в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер