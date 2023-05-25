ЛДПР – партия смелых идей

27 мая исполниться год с момента избрания Леонида Слуцкого Председателем ЛДПР. Это было очень плодотворное время, за которое партия смогла взять курс на качественное взаимодействие с гражданским населением и с Правительством страны. Многие инициативы ЛДПР находят поддержку со стороны властей

В «Российской газете» вышла программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, в которой обозначены ключевые инициативы и направления работы партии.

«После ухода из жизни Основателя старейшей партии в России Владимира Жириновского, Леонид Слуцкий продолжил дело великого политика. У ЛДПР есть все основания стать второй партией в стране. Благодаря качествам сильного политика и мощной политической команды ЛДПР мы стремимся к той России, о которой говорил Владимир Вольфович – к сильной, свободной, справедливой, где простые граждане не выживают, а живут комфортной жизнью», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев.

Депутаты фракции часто были инициаторами наиболее полезных для населения законопроектов. ЛДПР взяла под крыло российских волонтеров СВО, оказывает практически адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, отстаивает права россиян в сфере оплаты услуг ЖКХ.

В программной статье Леонида Слуцкого озвучены новаторские для нашей страны предложения. В частности, лидер ЛДПР предлагает ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, что позволит больше времени уделять семье и повысить производительность труда.

«Очень важная инициатива, озвученная в статье – оказание финансовой помощи семьям. Сейчас в России можно получить материнский капитал, но ЛДПР предлагает выдавать и отцовский, на который имеют право женатые мужчины. Это положительно отразится на рождаемости в стране и окажет стабильную финансовую поддержку россиянам», — отметил Илья Журавлев.

ЛДПР всегда была партией смелых идей. Леонид Слуцкий остаётся верен этому принципу и способен превращать желаемые для людей изменения в реальные законы.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина