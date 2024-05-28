Крым под ударом стихии: надвигается грозовой шторм!

На Крымский полуостров надвигается грозовой фронт. Во второй половине дня, 28 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, местами пройдут сильные ливни, прогремят грозы, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня 29 мая.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности. Во время грозы необходимо находиться на безопасном расстоянии от деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач, вдалеке от береговой линии. Автомобилистам не следует парковать транспортные средства вблизи слабо укреплённых конструкций.

Анна Левина