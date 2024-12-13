Севастопольское отделение ЛДПР отмечает 35-летие партии

Актив Севастопольского отделения ЛДПР отмечает важную дату – 35-летие со дня создания партии.

По этому случаю в офисе городского отделения проходит выставка народного творчества, а также партийцы принимают в свои ряды новых членов.

Кроме этого, в настоящий момент вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев принимает участие в XXXVI съезде ЛДПР.

«Для меня огромной честью стало представлять Севастопольское отделение ЛДПР на историческом XXXVI съезде ЛДПР, приуроченном к 35-летнему юбилею партии. Как справедливо отметил наш лидер Леонид Эдуардович Слуцкий, ЛДПР сегодня стала второй по величине партией страны. Об этом сегодня на съезде говорил и первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, выступивший по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина.

Партия лишь набирает популярность, а число ее сторонников в стране неизменно растет. О чем свидетельствует вчерашний единоразовый самый массовый в истории страны прием в партию, вошедший в книгу рекордов России.

Желаю нашей родной партии процветания и новых политических побед на благо нашей великой страны и ее народа!», — отметил Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер