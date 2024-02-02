Залужный таки отреагировал на слухи о своем увольнении

В статье для CNN главком ВСУ раскритиковал правительство страны и перечислил основные проблемы, с которыми сталкивается армия: это провал мобилизации, сокращение западной помощи и превосходство России, пишет URA.ru

Залужный призывает признать, что США не могут согласовать новый пакет военной помощи, а также то, что события на Ближнем Востоке охладили интерес к Украине.

Также, по его мнению, санкции не смогли ослабить Россию, она все еще в состоянии развернуть свой военно-промышленный комплекс против украинцев. К тому же у России есть преимущество по мобилизационным ресурсам, а Украина уже не способна укомплектовать войска.

Он пишет о том, что Украине нужно разрабатывать свои беспилотники, которые могут пролетать сотни километров и атаковать крупнейшие города России. Терроризм он называет отказом от «устаревшего стереотипного мышления».

Как пишет The Washington Post, поводом для отставки стал не разлад в отношениях, а то, что что Залужный вел тайные переговоры с Западом, минуя Зеленского.

Ольга Сурикова