Охрана труда руководителей и специалистов организаций

Открыт набор на курс повышения квалификации.

Участие бесплатное!

С 1 сентября 2022 года действует новое Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Это значит, что с сентября работодатели должны были пересмотреть подход к обучению своих сотрудников.

На курсе субъекты малого и среднего предпринимательства:

получат актуальную информацию о новом порядке обучения по охране труда по видам программ и категориям работников;

рассмотрят отдельные вопросы, связанные с обучением по охране труда;

получат практические навыки оказания первой помощи.

Дополнительно! Слушатели могут получить консультационную поддержку от экспертов в области охраны труда в сфере планирования, организации, контроля и совершенствованию управления охраной труда в организации, по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по снижению уровня воздействия (устранению воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, по оценке уровней профессиональных рисков.

По результатам обучения слушателю выдаётся:

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации (для слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование). Выписка из протокола проверки знаний в соответствии с новыми Правилами обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Формат мероприятия: ОЧНО, в Центре «Мой Бизнес»

Время и даты: 6-10 февраля, 10:00 – 14:00

ВАЖНО!

Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

Зарегистрированные в городе Севастополе;

Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;

Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.

Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).

Не получавшие подобную услугу в 2023 году.

Количество мест ограниченно!

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/33JkUT