Охрана труда руководителей и специалистов организаций

Город Экономика
24-01-2023
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Открыт набор на курс повышения квалификации.

 Участие бесплатное!

С 1 сентября 2022 года действует новое Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Это значит, что с сентября работодатели должны были пересмотреть подход к обучению своих сотрудников.

На курсе субъекты малого и среднего предпринимательства:

  • получат актуальную информацию о новом порядке обучения по охране труда по видам программ и категориям работников;
  • рассмотрят отдельные вопросы, связанные с обучением по охране труда;
  • получат практические навыки оказания первой помощи.

Дополнительно! Слушатели могут получить консультационную поддержку от экспертов в области охраны труда в сфере планирования, организации, контроля и совершенствованию управления охраной труда в организации, по профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по снижению уровня воздействия (устранению воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, по оценке уровней профессиональных рисков.

 По результатам обучения слушателю выдаётся:

  1. Удостоверение установленного образца о повышении квалификации (для слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование).
  2. Выписка из протокола проверки знаний в соответствии с новыми Правилами обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

 Формат мероприятия: ОЧНО, в Центре «Мой Бизнес»

Время и даты: 6-10 февраля, 10:00 – 14:00

ВАЖНО!

 Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

  • Зарегистрированные в городе Севастополе;
  • Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;
  • Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.
  • Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
  • Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).
  • Не получавшие подобную услугу в 2023 году.

 Количество мест ограниченно!

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/33JkUT

 

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