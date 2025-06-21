Севастопольцы соревнуются в фестивале боевых искусств «Славься, Отечество»

В севастопольском спорткомплексе «Муссон» стартовал III Фестиваль боевых искусств «Славься, Отечество». Он посвящен светлой памяти воинов, погибших в ходе спецоперации.

Именно в Севастополе три года назад впервые в стране федерация ММА провела турнир, посвященный нашим воинам.

«Сегодня мир переживает непростые времена. Умение постоять за себя, свою Родину и близких в таких обстоятельствах становится одним из важнейших. Фестиваль посвящен памяти воинов, погибших в ходе Специальной военной операции. Эта память заставляет нас сжимать кулаки и бить сильнее, даёт энергию для новых достижений на передовой и в спорте,» — отметили сопредседатели Российского союза боевых искусств первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в своем приветствии.

Среди участников — юниоры в возрастной категории 18-20 лет и юноши от 12 до 17 лет из Севастополя, Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Ставрополья.

Второй турнир состоится уже в декабре 2025 года.

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