Членам семей участников СВО помогают в трудоустройстве

Члены семей участников спецоперации могут обратиться за помощью в трудоустройстве и получить пособие на время поиска работы через Госуслуги.
Что нужно сделать:
— Подать заявление на поиск работы и резюме;
— Отслеживать уведомления от курирующего специалиста Центра занятости в личном кабинете портала «Работа России»;
— Пройти профилирование в течение трех дней;
— Ранжировать вакансии в личном кабинете на портале «Работа России»;
— Посетить работодателя для прохождения собеседования.
В результате можно получить:
— Предложение подходящей работы;
— Получение уведомления о проведении переговоров или направления на работу;
— Предложение о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
— Предложение пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости — для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет и для незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, и они стремятся возобновить трудовую деятельность.
Кроме того, 4 декабря в Центре занятости населения Севастополя пройдет форум вакансий, трудовой и социальной адаптации участников СВО и членов их семей.
Адрес центра: ул. Руднева, 40, телефон: +7 (8692) 66-22-92.