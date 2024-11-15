Членам семей участников СВО помогают в трудоустройстве

Члены семей участников спецоперации могут обратиться за помощью в трудоустройстве и получить пособие на время поиска работы через Госуслуги.

Что нужно сделать:

— Подать заявление на поиск работы и резюме;

— Отслеживать уведомления от курирующего специалиста Центра занятости в личном кабинете портала «Работа России»;

— Пройти профилирование в течение трех дней;

— Ранжировать вакансии в личном кабинете на портале «Работа России»;

— Посетить работодателя для прохождения собеседования.

В результате можно получить:

— Предложение подходящей работы;

— Получение уведомления о проведении переговоров или направления на работу;

— Предложение о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;

— Предложение пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости — для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет и для незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости, и они стремятся возобновить трудовую деятельность.

Кроме того, 4 декабря в Центре занятости населения Севастополя пройдет форум вакансий, трудовой и социальной адаптации участников СВО и членов их семей.

Адрес центра: ул. Руднева, 40, телефон: +7 (8692) 66-22-92.