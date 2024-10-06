Севастопольская пенсионерка через суд получила деньги обратно с «безопасного счета»

Суд удовлетворил иск прокуратуры Гагаринского района Севастополя о взыскании ущерба, причиненного дистанционными мошенниками пожилой женщине.

Белокалитвинский городской суд Ростовской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры Севастополя в интересах 79-летней жительницы Севастополя о возвращении ей своих сбережений ростовчанином, на счет которого были перечислены похищенные у нее деньги.

Ранее пенсионерка поверила дистанционным мошенникам и перечислила со своего банковского счета 900 тыс. рублей якобы с целью обеспечения безопасности сбережений. Банковский счет, указанный аферистами, принадлежит жителю Ростовской области.

Он не смог предоставить доказательств, что деньги получены законным путем.

Напомним, недавно в Севастополе задержали пособника дистанционных мошенников, который успел похитить у пенсионерок более 760 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова