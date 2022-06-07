Сколько стоит выпускной в Севастополе

Родители начали собирать деньги с сентября

В Севастополе, как и во всей России, торжественно и в этом году без жестких ковидных ограничений прошли «Последние звонки», впереди череда выпускных вечеров. Пока одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ, их родители во всю занимаются подготовкой к торжественному вечеру, который подведет черту под детством их чад и откроет двери в новую взрослую жизнь.

Насколько это событие будет запоминающимся зависит от того, по сколько родители готовы скинуться на него. В Москве, и в ряде других городов России, бюджеты выпускных вечером давно переваливают за миллион рублей. Школьников и их родителей развлекают именитые ведущие, звезды шоу-бизнеса, а клипы с этой вечеринки создают известные продюсеры. Правда, организаторы пытаются оправдываться, что миллионные проекты, как правило, заказывают для большого количества участников, что позволяет сделать масштабный праздник.

В любом случае родители, как только их ребенок переходит в 11 класс, начинают принимать решение, собирать ли им деньги на выпускной, если да, то по сколько, и в чем идти на торжественный вечер.

Как правило, заказом кафе или ресторана занимается родительский комитет, который потом и оглашает сумму банкета. Сейчас выпускникам принято заказывать ведущего и диджея, а также нанимать фотографа и видеооператора. Тут кто на какие расходы готов.

Один из выпускников гимназии №8 рассказал изданию «Севкор», что у них с каждого ребенка в классе собирают по 9 тысяч рублей. Отмечать планируется в «Аqua Food Club», приглашен некий дорогой ведущий, а в завершении вечера будет салют. Идти на такой праздник согласились всего 15 человек из класса. Наш собеседник отказался от участия в ввиду высокой стоимости и сопутствующих в таком случае затрат на костюм и туфли.

Мама еще одного севастопольского выпускника рассказала, что они выбрали для детей некий средний вариант. Стоимость ресторана с каждого гостя будет составлять 3,5 тысячи рублей, туда же входит и оплата ведущего на вечер. Костюм сыну купили на популярном интернет-магазине за 6 тысяч рублей.

Брали с учетом, что он ему пригодится и в вузе. За туфли отдали 2800 рублей. При этом далеко не все его одноклассники будут в костюмах, часть ребят сделало выбор в пользу белых рубашек, брюк или джинсов, и на туфлях сэкономили, подобрав кроссовки, которые у парней всегда востребованы.

Родителям девочек выпускные вечера традиционно обходятся дороже. Мама Татьяна выпускницы школы №32 рассказала, что на выпускной детей они с классом начали собирать с сентября, поэтому к маю сумма не казалась уже какой-то внушительной.

Их родительский комитет выбрал ресторан на Камышовом шоссе. С каждого участника банкета – неважно родитель или ученик – по 2,5 тысячи рублей и отдельно с детей по две тысячи на ведущего. Они тоже решили отказаться от помпезности, чтобы больше одноклассников смогли позволить себе поучаствовать в выпускном вечере.

Платьев для дочери подготовлено три, за самое дорогое отдали 12 тысяч рублей. В нем она танцевала вальс на Последнем звонке в Нахимовском кадетском училище. В дальнейшем другие платья Татьяна планирует продать и вернуть часть потраченных денег. Прическу и макияж сделает дочери сама. Босоножки тоже подбирали под платья, но тут тоже исходили из того, что они ей летом и так бы понадобились.

Если родителям все же придется обращаться в салон красоты за услугами парикмахера и визажиста, то ценник может вырасти еще минимум на 5 тысяч.

Таким образом, в этом году средний ценник на выпускной в Севастополе колеблется от около 15- 20 (с учетом что на вечер идет еще хотя бы один родитель) до 30 тысяч рублей, и практически не отличается от прошлогодних расходов родителей.

Ольга Сурикова