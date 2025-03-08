СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
«..На рабочем совещании Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в публикации ведомства.
По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа в Севастополе. Отмечается, что в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человека получили ранения различной степени тяжести.
Карпушу объявили в международный розыск, суд заочно заключил его под стражу, сообщили в СК.
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Ольга Сурикова