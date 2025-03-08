Вице-спикер Заксобрания поздравил севастопольских женщин с 8 марта

Вице-спикер Заксобрания Севастополя, лидер городского отделения ЛДПР Илья Журавлев в своем поздравлении отметил, что воля и стойкость женщин города-героя в повседневной жизни восхищают.

«Вы умеете находить свет даже в самых трудных обстоятельствах и делиться им с окружающими. Ваша мудрость и понимание помогают преодолевать преграды и создавать крепкий тыл, на который опираются сегодня наши защитники.

Ваша вера в нас, любовь и преданность являются мощным стимулом, который вдохновляет на подвиги и позволяет выполнять поставленные задачи с честью и достоинством.

Вы — наша опора, и в каждый миг мы чувствуем вашу поддержку, даже находясь на расстоянии», — отметил Журавлев.

Он пожелал всем женщинам здоровья, счастья и чтобы в их сердцах всегда жила весна: «Пусть ваше тепло и доброта возвращаются к вам многократно, а ваша сила и мудрость помогают достигать новых высот.

С праздником, дорогие женщины! Вы — наша гордость и надежда!»

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Ольга Сурикова