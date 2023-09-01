Ситуацию с ценой на топливо в Крыму обещают урегулировать за две недели

Министерство энергетики РФ должно решить проблему дефицита топлива и роста цен на него в течение двух недель, пишут «Известия».

Такое заявление было сделано представителями ведомства в ходе оперативного совещания, проходившего в Минсельхозе 30 августа.

Его участники обсудили вероятность срыва уборочной кампании из-за проблем с дизелем. Самая сложная ситуация сложилась в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Среди мер для устранения дефицита топлива Минэнерго предложило переориентировать поставки топлива с экспорта на внутренний рынок.

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Ольга Сурикова