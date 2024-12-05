Молодую девушку из Севастополя отправят в колонию за сбыт наркотиков

Севастопольский городской суд подтвердил приговор Ленинского районного суда в отношении 26-летней местной жительницы, осужденной за незаконный сбыт наркотических средств. Ей дадут 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за сбыт марихуаны.
В июне 2022 года девушка дважды продала знакомому марихуану общей массой более 15 граммов. В апреле 2024 года суд первой инстанции признал ее виновной.
Приговор вступил в законную силу.
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Кристина Ветер