Молодую девушку из Севастополя отправят в колонию за сбыт наркотиков

Севастопольский городской суд подтвердил приговор Ленинского районного суда в отношении 26-летней местной жительницы, осужденной за незаконный сбыт наркотических средств. Ей дадут 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за сбыт марихуаны.

В июне 2022 года девушка дважды продала знакомому марихуану общей массой более 15 граммов. В апреле 2024 года суд первой инстанции признал ее виновной.

Приговор вступил в законную силу.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер