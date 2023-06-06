На трассе под Севастополем произошло лобовое ДТП

Сегодня в 10:40 на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь столкнулись две иномарки.
72-летний водитель автомобиля Шевроле выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Мерседес, под управлением 52-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
В результате ДТП 72-летний водитель автомобиля Шевроле с травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу, второй водитель не пострадал.
Признаков опьянения у участников дорожной аварии не установлено.
По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
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Ольга Сурикова