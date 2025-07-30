Погода в Севастополе 30 июля

Погода
30-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с,

днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 22…24°,

днем 29…31°.

Температура воды в море 27°.

Фото: Елена Голос

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