Силами ПВО РФ над Крымом сбито 10 ракет

В результате сегодняшней атаки ВСУ на Крым и Севастополь силами ПВО были сбиты 10 ракет, сообщили в министерстве обороны РФ.

«4 января около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколки от работы ПВО упали в разных районах города.

В частности, на улице Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место.