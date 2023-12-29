У берегов Севастополя найдено неизвестное затонувшее судно

Затонувший корабль обнаружила тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анна Севастьянова, когда совершила погружение спустя два дня после «шторма века» в районе 35-й Береговой батареи, пишет ForPost.

Она сразу поняла, что на дне не камень, а «нечто рукотворное».

Металлическое исполнение корпуса говорит об относительной современности судна. Как только позволит погода Севастьянова уже вместе с коллегами планирует детальнее осмотреть объект.

«Шторм столетия навсегда изменил привычный вид ниже ватерлинии. С одной стороны, это грустно, а, с другой стороны, что-то совершенно новое», – рассказала тренер изданию.

В водах, окружающих полуостров, всегда было большое количество артефактов – древние корабли, суда разных веков постройки и даже самолеты. Многие объекты удается найти спустя годы после крушения.