Госжилнадзор Севастополя нашел нарушения в работе ООО «УК»

Жители Остряков ждут обещанного ремонта

После обращения издания «Севкор» в Госжилнадзор Севастополя с просьбой проверить ООО «УК» оказалось, что нарекания жителей микрорайона Острякова на управляющую компанию далеко не беспочвенны. Контролирующий орган нашел целый ряд нарушений в работе ООО.

В ответе нашему изданию Госжилнадзор указал, что 30 ноября была проведена проверка в отношении ООО «УК» по вопросам ненадлежащего содержания общего имущества по адресу улица Маршала Геловани № 15/17.

Результатом проверки стало возбуждение административного производства в отношении управляющей компании за ведение предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований.

Благодаря публикации нашего издания и обращения к контролирующим органам, жильцам будет проведен ремонт, которого они ждали много лет.

УК выдано предписание по выполнению работ текущего ремонта электрооборудования (этажного щитка на лестничной клетке пятого этажа подъезда №4) и кровли в этом же подъезде. Срок поставлен до 30 января 2021 года.

В официальном письме также указано, что в случае невыполнения в обозначенный срок предписания Госжилнадзора в отношении УК будут приняты меры административного воздействия.

Нашему изданию надзорное ведомство порекомендовало еще обратиться и в Департамент городского хозяйства, чтобы он проконтролировал управляющую организацию в отношении оплаты работы дворников и уборщиц.

Фото: Ольги Кузнецовой